Rauta виведе у 2026 р. на український ринок матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі

Інженерно-будівельна компанії Rauta виведе у наступному році на український ринок сендвіч-панелі, вентильовані фасади та покрівельні матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі, повідомив директор Rauta Андрій Озейчук в ході панельної дискусії V Українського Будівельного Конгресу в п’ятницю у Києві.

"У 2026 році Rauta виведе на український ринок сендвіч-панелі, вентильовані фасади та покрівельні матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі, при виробництві якої замість викопного палива застосовують водень, електроенергію та біогаз. Залишковим продуктом такого виробничого процесу є не вуглекислий газ, а вода", - навів він приклад впровадження компанією ESG-принципів (Environmental, Social, Governance - екологічна, соціальна та внутрішньо корпоративна відповідальність бізнесу).

За його словами, використання "зеленої" сталі, зокрема, дасть змогу значно зменшити кількість втіленого вуглецю та збільшити кількість балів при сертифікації будівлі за екологічними системами LEED та BREEAM.

Rauta системно впроваджує ключові ESG-принципи у своїй діяльності, адже для замовників компанії важливі прозора корпоративна культура та репутація. "У проєктах, які реалізовує наша компанія, завжди закладаються рішення, які відповідають принципам ESG. Наприклад, технологія герметичності або сендвіч-панелі серії Energy, що зменшують операційний вуглець, та підвищують сталість об’єкту", - каже Озейчук.

У 2022 році Rauta першою в Україні впровадила екологічні декларації Environmental Product Declaration (EPD) на огороджувальні конструкції. Також компанія бере активну участь у соціальних проєктах: виступає партнером архітектурних конкурсів, надає гранти на навчання молодих архітекторів у школах InLab та "Плюс Мінус", встановила навчальний стенд у спеціалізованій аудиторії з енергозбереження КНУБА, запустила освітній проєкт зі сталого дизайну.

Експерт наголосив, що перевагою сталевих рішень для замовника є швидкість реалізації проєктів та можливість створювати великопрольотні простори. У разі потреби сталеві каркаси можуть бути відносно легко релоковані або 100% перероблені як металобрухт, що значно підвищує їх цінність для замовника у порівнянні з залізобетонними рішеннями.

Озейчук констатував, що європейські замовники будівництва, які реалізують проєкти в Україні, не лише готові платити за сталі рішення, а й часто наполягають на використанні більш екологічних та енергоефективних матеріалів.

"Це обумовлено більш свідомим ставленням до екології та досвідом будівництва в ЄС, де діє європейська Директива про енергетичну ефективність будівель (EPBD), яка висуває вимоги до підвищення енергоефективності існуючих та нових будівель, що безпосередньо впливає на критерії вибору матеріалів. На жаль, українські замовники будівництва здебільшого дивляться на низьку ціну, а не на екологічні чи якісні характеристики", - розповів він.

За його прогнозом, якщо Україна імплементує європейську Директиву, то зросте попит на матеріали з кращими теплотехнічними та екологічними характеристиками. "Це збільшить конкуренцію між українськими та європейськими виробниками та змусить перших інвестувати в сучасні виробничі процеси задля підвищення екологічності та енергоефективності продукції", - вважає Озейчук.

Rauta – лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.