Економіка

09:22 11.03.2025

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

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Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення та допоможуть пришвидшити процес відбудови, повідомив директор Rauta, голова ради директорів асоціації "Український центр сталевого будівництва" Андрій Озейчук агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Металеві конструкції мають великий потенціал використання під час відновлення інфраструктурних об’єктів, передусім мостів, та захисту енергетичного комплексу”, - повідомив Озейчук.

За його словами, сприяти розвитку українського будівельного сектору допоможуть партнерства з міжнародними компаніями, стимулювати ринок також можливо завдяки держзамовленням.

“Українські виробники металоконструкцій можуть залучатися іноземними компаніями, які шукають місцевих виробників, для реалізації будівельних проєктів, оскільки сталь є переважним матеріалом для будівництва у більшості країн ЄС”, - пояснив він.

Суттєво збільшити об’єми ринку металоконструкцій також можуть мати програми модернізації логістичних хабів, складів та промислових зон, а також активне будівництво модульного житла та соціальних об'єктів з використанням сталевих рішень. Бізнес готовий запропонувати для таких проєктів відбудови інноваційні продукти, наголосив, глава асоціації.

Зокрема, технологія безкаркасних будівель із сендвіч-панелей, на яку Rauta отримала патент у 2024 році, дає змогу зводити енергоефективні будівлі за лічені дні. Таке рішення може застосовуватися для зведення індивідуальних житлових будинків, швидкомонтованих холодильних камер та холодильних складів, а також інших одноповерхових будівель житлового та комерційного призначення, навів приклад Озейчук.

Комплексе рішення з герметичності від Rauta дає змогу власникам будівель додатково заощаджувати до 30% витрат на їх експлуатацію. Технологія основана на використанні сендвіч-панелей Ruukki серії Energy і враховує всі можливі елементи для забезпечення повітронепроникності конструкції.

В 2023 році Rauta розробила технологію зведення стін багатоповерхових житлових будівель із застосуванням сендвіч-панелей замість кладки із штучних матеріалів,  що дозволяє збільшити площу реалізованих приміщень на 4,5%, в результаті чого забудовник отримує приблизно 11% додаткового прибутку, пояснив експерт.

Теги: #rauta #відновлення #будівництво

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