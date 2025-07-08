Інтерфакс-Україна
Економіка
14:47 08.07.2025

Україна отримала від ARISE понад 1 млрд грн на підтримку малих агровиробників

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Україна отримала від ARISE понад 1 млрд грн на підтримку малих агровиробників

Україна в рамках реалізації проєкту ARISE отримала третій транш допомоги — понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на підтримку українських малих виробників і фермерських господарств, повідомив міністр аграрної політики та продовольства в Telegram.

Міністр зазначив, що наразі тривають виплати за трьома напрямками: субсидія на гектар оброблюваної землі, дотація за утримання корів, а також за утримання кіз та овець. Виплати здійснює Укрдержфонд. Міністерство аграрної політики та продовольства планує завершити їх до кінця липня.

Отримати допомогу можуть виробники, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, вчасно подали заявку з дотриманням усіх вимог, не отримували таку допомогу торік, включені до затверджених переліків отримувачів.

Теги: #допомога #фермерське_господарство

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