Будівельникам підвищать мінімальну зарплату вдвічі

Нова Галузева угода з Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України передбачає підвищення мінімальної зарплати для будівельників вдвічі, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що у суботу у Бородянці разом із Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України була підписана нова Галузева угода. "Це ключовий документ, який визначає умови для людей, які щодня працюють на будівництві обʼєктів відновлення", - наголосив Кулеба.

Угода укладена на 2025–2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів. "На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори", - пояснив віцепрем'єр.

Кулеба перелічив ключові положення угоди:

- Встановлено новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників – 401% прожиткового мінімуму. Тобто мінімальна зарплата тепер – 12142 гривні. Попередній рівень був 231%, або 6995 гривень.

- Угода також включає положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників. Передбачено конкретні інструменти легалізації зайнятості, професійного навчання, контролю за виконанням договірних зобовʼязань.

"У підготовці документа брали участь команда Міністерство розвитку громад та територій України, профспілкові організації, підрядники, виробники будівельних матеріалів, представники галузевих об’єднань, експерти, наукове середовище", - зазначив Кулеба.

Він переконаний, що така позиція – це підтвердження спільної відповідальності перед людьми. "Перед тими, хто власними руками відновлює школи, лікарні, житло, критичну інфраструктуру", - наголосив він.

Віцепрем'єр також додав, що будівельна галузь сьогодні є однією з ключових у процесі відновлення. "Вона визначає темпи, масштаби і якість робіт, які відбуваються по всій країні. І сьогодні важливо закладати не лише інфраструктурну основу, а й справедливі правила для тих, хто працює на майданчиках", - переконаний він.