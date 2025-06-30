Інтерфакс-Україна
Економіка
19:14 30.06.2025

Узгоджено ключові принципи, на яких розбудують зону вільної торгівлі між Україною та ЄС - Стефанішина

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Європейська комісія оголосила про досягнення принципової згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію, але три торгові позиції залишаються неузгодженими, повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Узгоджено ключові принципи, на яких розбудовуватимемо зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Наразі залишається, як мінімум, три торговельні позиції, умови доступу яких на європейський ринок залишаються неузгодженими. Вони будуть предметом подальших переговорів. Це важливий етап для формування довгострокового та взаємовигідного бачення інтеграції України", - сказала Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

В той же час вона відмовилася уточнити щодо яких саме товарів продовжаться переговори.

Крім того, на сайті Європейської комісії вказано, що Комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

"Принципова угода щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію знаменує собою новий етап у встановленні довгострокової, передбачуваної та взаємної системи в ширшому контексті процесу вступу України. Вона також повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, підняту державами-членами ЄС та фермерами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цей перегляд сприяє поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС та ілюструє, що зобов'язання ЄС підтримувати Україну є таким же твердим, як і завжди.

Як повідомлялося, 5 червня цього року була припинена дія введених ЄС після повномасштабної агресії РФ автономних торгівельних заходів (англ. АТМ) для України. Це означає повернення до умов торгівлі згідно із угодою про Зону вільної торгівлі (DCFTA) з квотами для окремих груп товарів. Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтоді їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го, в останній раз – із введенням квот на безмитний експорт окремих товарів.

Теги: #україна #вільна_торгівля #єс

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