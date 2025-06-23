Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 23.06.2025

Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

2 хв читати
Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

Консорціумне та спеціальне кредитування може поліпшити умови кредитування великого бізнесу, який потребує кредитів на довший період.

"Вперше за тривалий час пожвавилася активність банків у фінансуванні спеціалізованих проєктів, а також з’явилися консорціумні кредити. Розвиток консорціумного кредитування поліпшить умови фінансування великого бізнесу", -  йдеться у звіті фінансової стабільності Національного банку.

Зазначається, що банки всіх груп активно розширюють свої кредитні портфелі, налагоджують співпрацю з позичальниками з нових для себе секторів, застосовують ширший спектр інструментів – зокрема консорціумне та спеціалізоване кредитування, і дедалі частіше надають довгострокові позики.

Водночас деякі великі компанії залучають фінансування від кількох українських банків одночасно. Однак відмінності у підходах до кредитування та відсутність узгодженості між кредиторами ускладнюють як процес отримання таких позик, так і подальше врегулювання боргових зобов’язань у разі потреби, зазначає регулятор.

"Такі інструменти фінансування бізнесу (консорціуми - ІФ-У) складніше впровадити, однак вони часто ліпше відповідають потребам бізнесу і допомагають із реалізацією великих інвестиційних проєктів. Важливо, що ініціатива в цій сфері надходить від приватних українських банків", - додали в НБУ.

Як повідомлялося, Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України. А на початку червня 2025 року група ДТЕК повідомила про консорціумне фінансування найбільшого у Східні Європі комплексу установок зберігання енергії трьома банками на чолі з Ощадом на суму EUR67 млн.

"За понад три роки повномасштабної війни кредитний портфель юридичних осіб в банківському секторі виріс на 82 млрд грн (основний борг). Сьогодні цей портфель найбільший за останні 7 років. Але маємо працювати, щоб наступного року й це рекорд був подоланий", - прокоментував у травні 2025 року перспективи подальшого кредитування бізнесу заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

За його словами, укладені за лідерства Ощаду консорціумні угоди виконали свою місію, не лише забезпечивши реалізацію важливих інвестиційних проєктів в оборонно-промисловому комплексі й енергетиці, але й як приклад можливого партнерства для фінансових установ.

Теги: #бізнес #нбу #кредитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 19.06.2025
Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

17:41 18.06.2025
НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих

НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих

12:57 18.06.2025
Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

13:03 16.06.2025
НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

18:57 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

09:49 03.06.2025
Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

20:27 30.05.2025
Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

19:01 30.05.2025
Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

10:53 28.05.2025
Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

10:00 28.05.2025
Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

ВАЖЛИВЕ

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

ОСТАННЄ

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

"Епіцентр К" запускає трейдинг агропродукції у липні 2025

DIM запускає офіційну партнерську програму для брокерів - DIM REALT

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 23,7%

Україна ввела санкції проти девелопера Arricano та його естонських акціонерів Гіллара та Рауно Тедерів

Глобальна громадська підтримка ядерної енергетики залишається високою – Енергоатом

Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА