Розвиток консорціумного кредитування покращить умови фінансування великого бізнесу – НБУ

Консорціумне та спеціальне кредитування може поліпшити умови кредитування великого бізнесу, який потребує кредитів на довший період.

"Вперше за тривалий час пожвавилася активність банків у фінансуванні спеціалізованих проєктів, а також з’явилися консорціумні кредити. Розвиток консорціумного кредитування поліпшить умови фінансування великого бізнесу", - йдеться у звіті фінансової стабільності Національного банку.

Зазначається, що банки всіх груп активно розширюють свої кредитні портфелі, налагоджують співпрацю з позичальниками з нових для себе секторів, застосовують ширший спектр інструментів – зокрема консорціумне та спеціалізоване кредитування, і дедалі частіше надають довгострокові позики.

Водночас деякі великі компанії залучають фінансування від кількох українських банків одночасно. Однак відмінності у підходах до кредитування та відсутність узгодженості між кредиторами ускладнюють як процес отримання таких позик, так і подальше врегулювання боргових зобов’язань у разі потреби, зазначає регулятор.

"Такі інструменти фінансування бізнесу (консорціуми - ІФ-У) складніше впровадити, однак вони часто ліпше відповідають потребам бізнесу і допомагають із реалізацією великих інвестиційних проєктів. Важливо, що ініціатива в цій сфері надходить від приватних українських банків", - додали в НБУ.

Як повідомлялося, Ощадбанк у IV кв.-2024 сформував консорціум з Укргазбанком та ПУМБ для кредиту 2,8 млрд грн ОПК за Програмою підвищення обороноздатності держави та задоволення невідкладних потреб Збройних сил України. А на початку червня 2025 року група ДТЕК повідомила про консорціумне фінансування найбільшого у Східні Європі комплексу установок зберігання енергії трьома банками на чолі з Ощадом на суму EUR67 млн.

"За понад три роки повномасштабної війни кредитний портфель юридичних осіб в банківському секторі виріс на 82 млрд грн (основний борг). Сьогодні цей портфель найбільший за останні 7 років. Але маємо працювати, щоб наступного року й це рекорд був подоланий", - прокоментував у травні 2025 року перспективи подальшого кредитування бізнесу заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

За його словами, укладені за лідерства Ощаду консорціумні угоди виконали свою місію, не лише забезпечивши реалізацію важливих інвестиційних проєктів в оборонно-промисловому комплексі й енергетиці, але й як приклад можливого партнерства для фінансових установ.