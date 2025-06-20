Інтерфакс-Україна
Економіка
21:04 20.06.2025

Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний

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Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний

Показник, який вимірює відповідність українського фінансового сектору вимогам ЄС, за останніми замірами складає 75-77%, Національний банк України ставить задачу до 2027 року імплементувати усе необхідне для максимальної еквівалентності, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"За показником еквівалентності того, яким є сектор по відношенню до вимог ЄС, нещодавно робили незалежні заміри, які показали 75-77% відповідності фінансового сектору, які вимагають в ЄС", - сказав Пишний в ефірі телемарафону у п’ятницю.

За його словами, імплементація усіх вимог ЄС не має бути механічною, адже це схоже на наздоганяння цілі, яка постійно рухається вперед.

Він пояснив, що зараз в ЄС відбувається дискусія щодо потреби дерегуляції, підживлення конкурентоспроможності, тому регуляторне поле може змінюватися.

"Україна може зробити свій внесок в якість цих дерегуляцій. Регуляція — це смарт архітектура, і для того, щоб вона калібрувалась належним чином, потрібно враховувати унікальний досвід України",- додав голова НБУ.

Пишний наголосив, що ще є речі, які потрібно додатково імплементувати в правовий інституційний статус, і незабаром Нацбанк прийде з відповідними пропозиціями до народних депутатів.

"У нас є декілька викликів, зокрема підхід, який пов’язаний із потребою якнайшвидше імплементувати усі без виключення відповідні норми та надбання співтовариства(…) Нацбанк поставив собі за мету до 2027 року до кінця імплементувати усе необхідне для максимальної еквівалентності законодавства", - сказав він.

Теги: #фінсектор #єс #відповідність

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