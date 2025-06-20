Інтерфакс-Україна
Економіка
19:05 20.06.2025

Країни півночі Європи домовилися тісніше співпрацювати щодо танкерів, які перевозять нафту з РФ

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Країни півночі Європи домовилися тісніше співпрацювати щодо танкерів, які перевозять нафту з РФ

Глави МЗС країн з північної частини Європи домовилися у п'ятницю про посилення співробітництва на тему контролю за танкерами, що перевозять російську нафту, повідомляє британський уряд.

"Ми провели зустріч, щоб обговорити загрози, які становить тіньовий флот, пов'язаний із Росією", - йдеться в заяві, опублікованій Лондоном за підсумками переговорів міністрів.

У документі зазначено, що "якщо судно в Балтійському або Північному морі не йде під прапором якоїсь країни, то ми вживатимемо необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права".

"Ми домовилися посилити співпрацю і сформувати спільний підхід щодо теми тіньового флоту Росії", - повідомляється в заяві.

У ній зазначено, що міністри мають намір підготувати перелік загальних рекомендацій щодо цієї теми.

Заяву підписали міністри закордонних справ Бельгії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, ФРН, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції та Великої Британії.

Теги: #танкери #росія #європа

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