Укрексімбанк припиняє миттєві перекази через Western Union і MoneyGram

Державний Укрексімбанк (Київ) припинить надання послуг з миттєвих грошових переказів через системи Western Union та MoneyGram з 23 червня 2025 року.

"Повідомляємо, що з 23 червня 2025 року Укрексімбанк припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів по системам Western Union та MoneyGram", - йдеться у повідомленні банку.

Причину такого рішення банк не коментує.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 311,8 млрд грн.