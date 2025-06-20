Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

Міністерство фінансів України планує скоро внести до Верховної Ради комплексний законопроєкт про зміни в державний бюджет, що пов’язані з новими потребами Збройних сил, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Це не просто геометричне додавання до видатків Міністерства оборони, в нас є весь сектор безпеки і оборони, інші потреби, які слід негайно вирішити. Крім того, хочу зазначити, що в нас є економія окремих міністерств, і вона буде також відображена в законі про державний бюджет. Тому почекайте, скоро закон про бюджет з'явиться в парламенті", - сказав він під час "Години запитань до уряду" в п’ятницю, онлайн трансляцію засідання в соціальних мережах веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Марченко наголосив, що очікує на швидке прийняття проєкту закону Радою.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в Телеграм-каналі, за отриманою ним інформації Мінфін планує подати законопроєкт в період з 27 червня до 4 липня.

Як повідомлялося, 5 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв’язку з новими потребами Збройних сил.

Після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн мова йде про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.