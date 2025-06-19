Інтерфакс-Україна
Економіка
20:24 19.06.2025

"Укрзалізниця" запровадила нові нормативи швидкості вантажного складу, збільшивши їх на 38%

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"Укрзалізниця" запровадила нові нормативи швидкості вантажного складу, збільшивши їх на 38%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, збільшивши її в середньому на 38% в русі, повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, що дозволить зробити використання вагонів компанії значно вигіднішим для клієнтів. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже – менше сплачуватимуть за користування вагонами", - йдеться у повідомленні компанії в четвер.

Згідно повідомленню компанії, переглянуті швидкісні нормативи охоплюють наступні типи рухомого складу власності "Укрзалізниці": зерновози; цистерни; криті вагони; цементовози; переобладнаний спеціалізований рухомий склад; контрейлерні та фітингові платформи. Нові значення набрали чинності з 16 червня й діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Для фітингових платформ нові показники швидкості встановлено на рівні: внутрішні та імпортні перевезення: вагонна/контейнерна відправка – 170 км/добу (було: 154 км/добу); маршрутні або контейнерні поїзди – 197 км/добу (було: 154 км/добу). Для експорту через сухопутні прикордонні переходи: вагонна/контейнерна відправка – 213 км/добу (було: 139 км/добу); маршрутні або контейнерні поїзди – 213 км/добу (було: 139 км/добу). Перевезення до припортових станцій: вагонна/контейнерна відправка – 182 км/добу (було: 156 км/добу); маршрутні або контейнерні поїзди – 264 км/добу (було: 156 км/добу).

Оновлені показники швидкості встановлено на основі детального аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. Зокрема, було виявлено, що для низки типів рухомого складу фактична середньодобова швидкість суттєво перевищує чинні нормативи, йдеться у повідомленні.

"Для рухомого складу швидкість руху виросте у середньому на 38%. Це дозволить вантажовідправнику доставляти вантаж за меншу кількість діб використання вагона "Укрзалізниці", що прямо знижує витрати на логістику й сприятиме розвитку контейнерних перевезень як територією України, так і до інших країн", - повідомили в "Укрзалізниці".

Голова правління компанії Олександр Перцовський зазначив, що суттєве прискорення нормативів вантажного руху зробить замовлення клієнтами вагонів УЗ більш привабливим навіть на поточному профіцитному ринку, а також надасть переваги в конкуренції з приватними операторами, які останнім часом домінують.

 

 

Теги: #вантажоперевезення #укрзалізниця #швидкість

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