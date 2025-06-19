Інтерфакс-Україна
Економіка
14:44 19.06.2025

Львів отримає EUR5 млн гранту від Франції на реконструкцію вул.Миколайчука та підготовку до запуску трамвая

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Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову EUR5 млн на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії, повідомляє пресслужба Львіської міськради.

Грантову угоду підписали у Львові 18 червня міський голова Андрій Садовий, головний виконавчий директор Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу та посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Зазначається, що проєкт запуску трамвая до цієї частини Львова передбачає п’ять етапів.

"Грант, який ми отримаємо відповідно до підписаної угоди, передбачено на реалізацію першого етапу проєкту – реконструкцію частини вул. Миколайчука включно з перехрестям вулиць Орлика-Щурата", - уточнив Садовий.

За його словами, зокрема, навпроти лікарні замість двох облаштують чотири смуги руху – дві для громадського транспорту, дві – для приватного та ще одну – для дублюючого заїзду до лікарні. Також з боку медзакладу облаштують двосторонню велодоріжку, а по всій протяжності вулиці – безбар'єрні тротуари. Буде закладено основу для прокладання трамвайних рейок.

Другий етап передбачає будівництво пішохідного мосту на цій ділянці, який сполучить житловий квартал з лікарнею; третий та четвертий – прокладання та з’єднання трамвайної інфраструктури від вул. Городницької з районом лікарні, п’ятий – прокладання трамвайної колії від лікарні до соціального житла на вул. Миколайчука.

Для запуску трамвая та забезпечення інклюзивності для пішоходів буде вирівнено рельєф: на окремих локаціях вулицю понизять на рівень від 1,5 до 4 м.

Проєкт реконструкції вулиці найближчим часом пройде експертизу і після того, орієнтовно у жовтні-листопаді цього року, можна приступати до першого етапу робіт. Триватимуть вони близько восьми місяців.

Ріу висловив сподівання, що організація стане партнером Львова і в реалізації наступних етапів цього масштабного проєкту. "Цей проєкт і наша участь в ньому – своєрідний знак солідарності і підтримки всьому народу України. Ми беремо участь в першому етапі, але, сподіваюся, будемо партнерами і в подальших фазах реалізації цього проєкту", – сказав він.

Загалом протяжність нової трамвайної лінії становитиме 2,6 км (в один кінець).

Теги: #трамвай #грант #львів

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