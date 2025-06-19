Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 19.06.2025

Зростання торгівлі в Європі може допомогти компенсувати втрати на світовому ринку - президентка ЄЦБ

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Зростання торгівлі в Європі може допомогти компенсувати втрати на світовому ринку - президентка ЄЦБ

Європейський союз може наростити торгівлю в своїх межах за допомогою поглиблення економічних зв’язків та пов’язуючи сусідні економіки, що допоможе компенсувати втрати на світовому ринку, заявила президентка Європейського центробанку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

"Близько 65% експорту єврозони припадає на інші європейські країни, включаючи Велику Британію, Норвегію, Швейцарію. Для України Європа також є головним торговельним партнером, на який у 2024 році припадає 50% її торгівлі товарами", - сказала вона під час ІХ Щорічної дослідницької конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" у Києві в четвер.

Лагард наголосила, що крім компенсації втрат на світовому ринку, поглиблення інтеграції зміцнить стійкість ринків.

За її словами, одним із наслідків геополітичної фрагментації є переорієнтація ланцюгів постачання на надійних партнерів. Так, майже половина компаній, що займаються зовнішньою торгівлею, вже переглянули свої стратегії або мають намір це зробити, включаючи перенесення частини своїх операцій ближче до дому.

"Хоча ця тенденція зменшує стратегічну залежність, вона також може призвести до підвищення витрат. Переїзд з регіону або країни з низькою вартістю робочої сили додому, де витрати, можливо, вищі. Проте великі інтегровані регіони можуть пом'якшити ці витрати, відтворюючи багато переваг глобалізації, але на регіональному рівні", - вважає Лагард.

Голова ЄЦБ також підкреслює, що ланцюги постачання можуть бути реорганізовані на регіональному рівні, що дозволить кожній країні спеціалізуватись на основі своїх порівняльних переваг у регіональних ланцюгах створення вартості.

"Україна може отримати значну вигоду від розширення цих мереж. А ЄС може отримати вигоду від партнерства з Україною", - заявила вона.

Лагард вважає, що яскравими прикладами є автомобільна сфера, оскільки українські фірми вже сьогодні виробляють близько 7% усіх джгутів проводів, що використовуються в автомобілях ЄС. На її думку, виробнича база України має всі можливості для розширення і відігравання набагато більшої ролі в ЄС у зв’язку з переходом автопромисловості на електромобілі, які вимагають більш складних систем електропроводки.

Другою індустрією Лагар назвала виробництво дронів, адже в Україні вона є однієї з найсучасніших у світі у зв’язку з воєнними діями на території країни.

"Дрони є не тільки важливим компонентом сучасної війни, але й технологією, що має значний побічний ефект у далекосяжних сферах подвійного використання. Дійсно, амбіції країни виробляти 4,5 мільйона дронів на рік добре відомі. Дрони до 2025 року прискорили інновації в матеріалознавстві, технології акумуляторів, 3D-друку, і це лише три приклади", - зазначила президентка ЄЦК.

Теги: #єцб #європа #торгівля #лагард

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