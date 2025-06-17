Інтерфакс-Україна
Економіка
12:06 17.06.2025

Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

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Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

Зареєстровано зміни до Статуту НЕК "Укренерго", якими посилено роль держави в ухваленні стратегічних рішень, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Міненерго вдячне міжнародним партнерам за підтримку позиції міністерства щодо юридичного посилення ролі держави в ухваленні важливих стратегічних рішень", - зазначило відомство.

Зокрема, як стверджують у міністерстві, вказане стосується обовʼязкової участі представника держави у схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні голови правління товариства.

В оновленому статуті також визначено обовʼязок наглядової ради провести конкурсний відбір голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього голови.

"Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дасть змогу наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника "Укренерго" та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань", - додали в Міненерго.

Як повідомлялося, Міненерго 19 травня 2025 року змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати щонайменше чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який є найбільшим кредитором "Укренерго", надіслав компанії та Міністерству фінансів лист від 6 червня, у якому зазначив про нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх. Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголосив на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

Окрім того, банк надіслав лист на Галущенка, в якому рекомендує повністю виключити зі статутів НЕК "Укренерго" та інших підприємств держсектору норму про кваліфіковану більшість голосів.

Як зазначив член енергокомітету Верховної Ради Максим Хлапук, наразі загальна сума кредитних коштів за угодами між "Укренерго" та ЄБРР, а також Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) складає EUR 1,22 млрд, з них невибраними залишаються EUR215,5 млн, а з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) – $509,74 млн, з яких невибрані – $54,87 млн.

Окрім того, за двома грантовими угодами між Україною та МБРР на EUR37,7 млн та $200 млн невибраними залишаються відповідно EUR18,9 млн та $134,5 млн.

 

Теги: #міненерго #укренерго #енергетика #устав

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