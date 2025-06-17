Інтерфакс-Україна
Економіка
10:36 17.06.2025

Під час атаки на Київ пошкоджено виробництво компанії "Фаренгейт", замовлення скасовані

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"Фаренгейт", компанія з виробництва одягу, зокрема для військових, повідомила про пошкодження виробничих потужностей під час масованої атаки на Київ минулої ночі та скасування всіх поточних замовлень у зв'язку з цим на невизначений термін.

"Друзі, змушені повідомити, що через чергову варварську атаку росії було пошкоджено наше виробництво. Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових", - йдеться у повідомленні компанії у соціальній мережі Х.

"У зв’язку з цим ми змушені скасувати всі поточні замовлення та призупинити прийом нових на невизначений термін", - додали у компанії.

"Закликаємо всіх, хто хотів підтримати нас — підтримати Сили Оборони. Сьогодні це найважливіше", - наголосили в компанії "Фаренгейт".

 

Теги: #київ #фаренгейт #атака #обстріли

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