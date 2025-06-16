"Ліси України" на торгах ІІІ кв. оновило рекорд: законтрактовано 98% круглого лісу і 94% дров ПВ

ДП “Ліси України” у ході торгів на реалізацію деревини у третьому кварталі законтрактовало 98% обсягу круглого лісу і 94% дров промислового використання (ПВ), повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

“Це рекорд, такого ще не було ніколи”, - написав він у Facebook.

Найбільша цінова динаміка, якщо порівнювати з другим кварталом, за інформацією Болоховця, спостерігалася у сегменті вільхи-берези, де середні ціни за 1 куб. м досягли майже 8 тис. грн. Дуб перетнув “психологічну відмітку” у 20 тис. грн/куб. м, ясен подорожчав на 30% – до 6,6 тис. грн/куб. м. Сосна, ялиця – практично без змін. У середньому зростання цін на круглі лісоматеріали уповільнилось – приблизно 6% порівняно з другим кварталом.

На дрова ПВ ціни зросли на понад 20%. Практично однаково подорожчали всі сегменти – хвойні, твердолистяні, м’яколистяні.

Крім того, зросли у середньому до 1,55 тис. грн /куб. м ціни на паливні непромислові дрова.

“Це сигнал для населення – не чекайте осені, запасайтесь ще влітку дровами за соціальними цінами, які ДП “Ліси України” тримає стабільними”, - закликав керівник держпідприємства.

Він нагадав, що ДП “Ліси України” сформувало стартові ціни третього кварталу за новим алгоритмом.

“Це був крок назустріч бізнесу. Стартові ціни не лише суттєво зменшились порівняно з цінами реалізації – по круглому лісу вони знизились навіть відносно стартових цін торгів другого кварталу! Втім, як бачимо, учасники торгів швидко повернули все на свої місця. Що зайвий раз підтверджує - на відкритому ринку, за умови вільної конкуренції, стартова ціна на впливає на реалізаційну”, - пояснив Болоховець і додав, що переможці форвардних контрактів не прогадали. Більшість позицій на торгах третього кварталу подорожчали.

Гендиректор держпідприємства висловив упевненість, що запроваджені “Лісами України” піврічні форвардні аукціони стали для деревообробників реальною можливістю планувати виробництво, фіксуючи ціну та обсяг ресурсу.