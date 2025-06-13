Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, Brent торгується біля $74 за барель

Нафта продовжує активно дорожчати ввечері в п'ятницю, проте темпи зростання дещо знизилися порівняно з тими, що спостерігалися раніше під час сесії.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:40 кч підскочила на $4,7 (6,78%), до $74,06 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $4,69 (6,89%), до $72,73 за барель.

Раніше під час торгів підйом цін досягав 14% на новинах про удар Ізраїлю по низці об'єктів в Ірані. Ізраїлю вдалося ліквідувати багатьох високопоставлених командувачів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також групу провідних фізиків-ядерників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно" для усунення загрози з боку Ірану.

У доступному для огляду майбутньому ціни на нафту навряд чи опустяться нижче $70 за барель через зростання напруженості та невизначеності щодо майбутнього переговорів щодо іранської ядерної угоди, зазначили аналітики Commerzbank.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану слід укласти зі США угоду щодо атомної проблеми, щоб уникнути подальшої кризи.

Тим часом Тегеран заявив про припинення переговорів щодо своєї ядерної програми. Черговий раунд переговорів Ірану зі США був запланований на неділю.