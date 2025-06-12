Інтерфакс-Україна
Економіка
13:12 12.06.2025

Розпочався процес створення Державної стратегії житлової політики

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Розпочався процес створення Державної стратегії житлової політики

Робоча група щодо розробки Державної стратегії житлової політики провела першу установчу зустріч, повідомила пресслужба міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Ми розпочинаємо роботу, яка має дати відповідь на один із базових запитів суспільства – мати дім. На сьогодні, пошкоджено або знищено понад 2 млн домогосподарств – це 13% усього житлового фонду країни. Саме тому житлова політика має змінити фокус. Ми маємо створити систему. Відкрите, чесне, збалансоване поле, де кожен – молодь, військові, родини з дітьми, ветерани, ВПО – розуміє, які є можливості, як ними скористатися, і що гарантує держава", – цитується у повідомленні віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

На засіданні було презентоване концептуальне бачення стратегії та дворівнева модель координації роботи. Над стратегією працюватимуть Міжвідомча та Технічна робочі групи.

Мінрозвитку підкреслює, що розробка житлової стратегії є вимогою Плану України (Ukraine Facility).

Як повідомлялося, у січні 2025 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики".

Теги: #житлова_політика #стратегiя

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