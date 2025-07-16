Парламент підтримав перший рамковий закон оновлення житлової політики

Верховна Рада України на засіданні у середу ухвалила у першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що дає старт масштабній житловій реформі в Україні.

Цей закон - один з багатьох індикаторів програми Ukraine Facility, яка надає Україні EUR50 млрд до 2027 року. Виконання "житлового індикатора" - остаточне ухвалення законопроєкту №12377 до четвертого кварталу цього року ­ принесе Україні EUR300 млн на покриття дефіциту бюджету.

Законопроєкт №12377 внесли до парламенту у січні цього року, він є базовим до масштабної житлової реформи.

"Головна мета і головна зміна – скасувати застарілий Житловий кодекс 1985 року. Не тому що він застарілий, не тому що радянський, а тому що він дуже давно не ефективний і не вирішує жодних завдань. Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах, і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки у нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов", - пояснила очільниця комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Народна депутатка також вказала, що для доопрацювання законопроєкту за її ініціативи спільно з партнерами була проведена серія широких публічних консультацій за участі громадських організацій, профільних експертів, міжнародних організацій та безпосередньо отримувачів послуги — громадян, де взяли участь понад тисяча охочих зі всієї України. Тоді ж визначили ключові проблеми житлової політики, як-от недоступне та неякісне житло, нестача житла для ВПО та ветеранів, неврегульований ринок оренди. Заразом напрацювали рекомендації, які у формі звіту було подано Кабміну.

Як наголосила Шуляк, нова житлова політика починає реалізовуватися з моменту ухвалення законопроєкту №12377 у другому читанні, водночас для повноцінного початку житлової реформи будуть створені і ухвалені ще два важливі законопроєкти: "Про фонд соціального житла" та проєкт закону про управління цим фондом. Роботу над першим уже розпочали, дедлайн його ухвалення за Ukraine Facility - четвертий квартал 2026 року.

Згідно із законопроєктом, реформа житлової політики передбачає декілька інструментів, які допоможуть людям покращити житлових умови. Поміж них низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово - будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Йдеться про так званих операторів доступного житла. пояснила парламентарка.

"Це що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла: соціальну оренду і оренду з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії, так, щоб це справді працювало і максимально ефективно закривало потребу у житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло", - пояснила Шуляк.

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, надаватиметься з державного і муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх, за словами нардепки, немає "від слова зовсім", що є наслідком приватизації 90-х років. "Але цей фонд будуть створювати і він має бути на мільйони квадратних метрів", - наголосила Шуляк.

"Це буде і нове житло, що споруджуватиметься державним коштом, і державно-приватне партнерство. Але головне, що ми зможемо у такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди - наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним – фінальним - буде законопроєкт про управління цим фондом", - додала очільниця комітету.