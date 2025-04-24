Інтерфакс-Україна
Події
14:34 24.04.2025

У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський

1 хв читати
У Трампа на столі - формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні, – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, які обговорили українська, європейська команда і представники Америки, зараз цей формат перебуває на столі у президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили і на папері з'явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явився інший папір", - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР.

"І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - наголосив президент.

Теги: #стратегiя #трамп #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 24.04.2025
Президенти ПАР та США обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

Президенти ПАР та США обговорили мирний процес по Україні і домовилися зустрітися найближчим часом

12:18 24.04.2025
Трамп вийде з мирних переговорів за пару тижнів – британський аналітик

Трамп вийде з мирних переговорів за пару тижнів – британський аналітик

10:36 24.04.2025
Трамп заявляє про досягнення угоди з РФ щодо припинення війни і сподівається досягти її із Зеленським

Трамп заявляє про досягнення угоди з РФ щодо припинення війни і сподівається досягти її із Зеленським

07:16 24.04.2025
Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

15:17 17.04.2025
Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

Українські воїни звільнили близько 16 кв. км на Покровському напрямку

13:51 07.04.2025
Конгресвумен Спартц: Не розумію, як Україна може вимагати зберегти свої території

Конгресвумен Спартц: Не розумію, як Україна може вимагати зберегти свої території

13:08 01.04.2025
Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

18:02 27.03.2025
Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

23:04 26.03.2025
РФ не піде з окупованих територій України, але їх не визнаватимуть російськими, заявляє Келлог

РФ не піде з окупованих територій України, але їх не визнаватимуть російськими, заявляє Келлог

04:26 22.03.2025
Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму

Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму

ВАЖЛИВЕ

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

ОСТАННЄ

ПАР хотіла б відіграти роль у підтримці мирного процесу в Україні та РФ

Зеленський і Рамафоса обговорили роль G20 у захисті України

У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Президент ПАР: Закликаємо всі сторони, як Росію, так і Україну, забезпечити безумовне припинення вогню

Зеленський пов’язує нічний удар по Україні з тиском РФ на Америку

Президент ПАР: Південна Африка глибоко стурбована війною в Україні, єдиний шлях до миру - через дипломатію

Україна пропонує ПАР створити спільний хаб для виробництва і транспортування добрив – Зеленський

ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

Голови МЗС України та ПАР обговорили розширення двостороннього партнерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА