Інтерфакс-Україна
Події
10:14 12.06.2025

УЧХ розпочав роботу над стратегією на 2026-2030 рр. - Доценко

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УЧХ розпочав роботу над стратегією на 2026-2030 рр. - Доценко
Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав роботу над стратегією на 2026–2030 рр., повідомив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

"Протягом двох днів наша команда працювала над першим етапом формування нової стратегії Українського Червоного Хреста на 2026–2030 роки. Адже гуманітарні виклики в країні змінюються, тому і ми адаптуємо підходи до роботи, фокусуючись на основних потребах людей з вразливої категорії", - написав він у фейсбуці.

За словами Доценка, у пріоритеті нової стратегії — підтримка громад, тісна співпраця з державними структурами, допомога в реабілітації населення, що постраждало від війни, а також відновлення України — через розвиток соціальної інфраструктури, освіту, соціальні послуги.

Теги: #доценко #стратегiя #тчху #учх

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