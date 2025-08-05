Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:32 05.08.2025

Львів готується прийняти Український вітроенергетичний форум 2025

1 хв читати
Львів готується прийняти Український вітроенергетичний форум 2025
Фото: https://uweaforum.com/

9–10 вересня у Львові відбудеться Український вітроенергетичний форум - міжнародна платформа для обговорення інвестицій, технологій та стратегій розвитку вітроенергетики в Україні. Захід об’єднає представників уряду, бізнесу, міжнародних організацій та провідних компаній галузі.

Цьогорічна тема - "Відновлюємо країну з допомогою вітру" - акцентує на ролі вітрової енергії у післявоєнній відбудові енергетичного сектору. У програмі першого дня - шість тематичних сесій, присвячених фінансуванню, логістиці, технологічним інноваціям, девелопменту, експлуатації та регуляторним змінам.

Серед спікерів - представники WindEurope, Vestas, ЄБРР, Ощадбанку, ДТЕК ВДЕ, KNESS Group, Huawei Digital Power та інших ключових гравців ринку.

Другий день Форуму надає унікальну можливість учасникам заходу побувати на українських ВЕС у гірському регіоні, що були побудовані під час великої війни.

Детальна програма доступна на офіційному сайті Форуму.

Теги: #український_вітроенергетичний_форум #uweaforum #інвестиції #вітроенергетика #стратегiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 04.08.2025
"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

"Метінвест" у I півріччі незначно знизив сплату податків і в 3 рази наростив військовий збір

11:28 02.08.2025
Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

10:47 01.08.2025
"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

14:39 31.07.2025
ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

17:11 30.07.2025
Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

14:29 30.07.2025
"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

"Метінвест" у 2024р спрямував $170,5 млн на "зелену" трансформацію

17:14 29.07.2025
Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р. зросла майже вдвічі – UVCA

Кількість інвестиційних угод в Україні у 2024р. зросла майже вдвічі – UVCA

16:39 25.07.2025
Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні

Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні

13:04 25.07.2025
Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

10:57 23.07.2025
ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Київ прощається з родиною морпіха, яка загинула під час обстрілу

«Укрнафта» остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

Україна - країна можливостей: як пройшов ІІІ-й UKRAINE INVESTMENT CONGRESS 2025

"Євросолідарність" подала законопроєкт, який суттєво обмежує позасудові обшуки: тільки у випадках особливо тяжких злочинів або корупції

UCSC MRKTNG AWARDS: долучайтеся до першої української професійної маркетинг-премії для ТРЦ

Офіційна заява Наглядової ради АТ "Галичфарм" щодо рейдерського втручання у діяльність компанії

UGB спрямував майже 5,5 млрд грн на підтримку енергопроєктів у першому півріччі 2025 року

Нова пошта та Western Bid об’єднуються, щоб допомогти українському бізнесу продавати за кордон

«Укрнафта» сплатила дивіденди до державного бюджету: 5 мільярдів гривень за результатами 2024 року

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА