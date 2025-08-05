Львів готується прийняти Український вітроенергетичний форум 2025

Фото: https://uweaforum.com/

9–10 вересня у Львові відбудеться Український вітроенергетичний форум - міжнародна платформа для обговорення інвестицій, технологій та стратегій розвитку вітроенергетики в Україні. Захід об’єднає представників уряду, бізнесу, міжнародних організацій та провідних компаній галузі.

Цьогорічна тема - "Відновлюємо країну з допомогою вітру" - акцентує на ролі вітрової енергії у післявоєнній відбудові енергетичного сектору. У програмі першого дня - шість тематичних сесій, присвячених фінансуванню, логістиці, технологічним інноваціям, девелопменту, експлуатації та регуляторним змінам.

Серед спікерів - представники WindEurope, Vestas, ЄБРР, Ощадбанку, ДТЕК ВДЕ, KNESS Group, Huawei Digital Power та інших ключових гравців ринку.

Другий день Форуму надає унікальну можливість учасникам заходу побувати на українських ВЕС у гірському регіоні, що були побудовані під час великої війни.

Детальна програма доступна на офіційному сайті Форуму.