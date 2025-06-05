Бізнес закликав УЗ та Мінрозвитку не підвищувати тарифи на перевезення контейнерів вагою брутто понад 26 тонн

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА), занепокоєні підвищенням тарифів на перевезення вантажів у контейнерах вагою брутто понад 26 тонн, звернулися до відповідних органів з проханням утриматися від впровадження таких змін.

Згідно з повідомленням пресслужби ЄБА в четвер, асоціація звернулася з офіційним листом до Міністерства розвитку громад і територій України, Державної регуляторної служби України та "Укрзалізниці" із закликом переглянути рішення щодо запровадження підвищених тарифів на залізничні контейнерні перевезення та ініціювати обговорення цього питання з бізнес-спільнотою найближчим часом.

"Підвищення тарифів може знизити обсяги контейнерних перевезень залізницею та переорієнтувати вантажопотоки на автомобільний транспорт. Це створить навантаження на автомобільні дороги та збільшить витрати на їх утримання, а також призведе до втрати доходів залізниці та низки задіяних у контейнерних перевезеннях підприємств. Варто зазначити, що контейнерні перевезення автотранспортом у низці випадків вже є більш привабливими для вантажовласників порівняно із залізничним сполученням", - йдеться в публікації.

За оцінками експертів комітету ЄБА з логістики, встановлення зазначеної тарифної межі охопить переважну більшість контейнерних відправок залізницею. Компанії-члени комітету вважають за потрібне провести обговорення такої тарифної ініціативи, зокрема обґрунтованість запропонованої вагової норми у 26 тонн, з вантажовласниками, спеціалізованими транспортними підприємствами та морськими контейнерними лініями.

Компанії-члени ЄБА зазначають: країни ЄС, навпаки, заохочують контейнерні перевезення, надаючи знижки на доступ до інфраструктури, що можуть сягати 25-75%. Вони наголошують, що перехід на контейнерні перевезення є складовою транспортної стратегії ЄС, відповідно до якої не менш як 30% вантажів має перевозитися залізничним або водним транспортом, зокрема у контейнерах.

"На відміну від країн ЄС, в Україні сегмент залізничних контейнерних перевезень ще формується і потребує інвестицій та державної підтримки", - додали в ЄБА.

На переконання експертів асоціації, розвиток галузі залізничних контейнерних перевезень сприятиме збільшенню обсягів експортно-імпортних перевезень завдяки мультимодальності, відстежуваності вантажів та прогнозованості доставки; забезпеченню екологічності таких перевезень; збереженню автомобільної інфраструктури, зокрема зменшенню навантаження на автомобільні дороги, та розвитку суміжних галузей надання послуг, зокрема термінальної, портової, транспортної та машинобудівної.

Експерти асоціації вважають, що підвищення тарифів на контейнерні перевезення є недоцільним та таким, що може мати негативні наслідки для експорту та не узгоджуватися з цілями транспортної інтеграції з ЄС.