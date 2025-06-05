Інтерфакс-Україна
Економіка
16:48 05.06.2025

Бізнес закликав УЗ та Мінрозвитку не підвищувати тарифи на перевезення контейнерів вагою брутто понад 26 тонн

2 хв читати

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА), занепокоєні підвищенням тарифів на перевезення вантажів у контейнерах вагою брутто понад 26 тонн, звернулися до відповідних органів з проханням утриматися від впровадження таких змін.

Згідно з повідомленням пресслужби ЄБА в четвер, асоціація звернулася з офіційним листом до Міністерства розвитку громад і територій України, Державної регуляторної служби України та "Укрзалізниці" із закликом переглянути рішення щодо запровадження підвищених тарифів на залізничні контейнерні перевезення та ініціювати обговорення цього питання з бізнес-спільнотою найближчим часом.

"Підвищення тарифів може знизити обсяги контейнерних перевезень залізницею та переорієнтувати вантажопотоки на автомобільний транспорт. Це створить навантаження на автомобільні дороги та збільшить витрати на їх утримання, а також призведе до втрати доходів залізниці та низки задіяних у контейнерних перевезеннях підприємств. Варто зазначити, що контейнерні перевезення автотранспортом у низці випадків вже є більш привабливими для вантажовласників порівняно із залізничним сполученням", - йдеться в публікації.

За оцінками експертів комітету ЄБА з логістики, встановлення зазначеної тарифної межі охопить переважну більшість контейнерних відправок залізницею. Компанії-члени комітету вважають за потрібне провести обговорення такої тарифної ініціативи, зокрема обґрунтованість запропонованої вагової норми у 26 тонн, з вантажовласниками, спеціалізованими транспортними підприємствами та морськими контейнерними лініями.

Компанії-члени ЄБА зазначають: країни ЄС, навпаки, заохочують контейнерні перевезення, надаючи знижки на доступ до інфраструктури, що можуть сягати 25-75%. Вони наголошують, що перехід на контейнерні перевезення є складовою транспортної стратегії ЄС, відповідно до якої не менш як 30% вантажів має перевозитися залізничним або водним транспортом, зокрема у контейнерах.

"На відміну від країн ЄС, в Україні сегмент залізничних контейнерних перевезень ще формується і потребує інвестицій та державної підтримки", - додали в ЄБА.

На переконання експертів асоціації, розвиток галузі залізничних контейнерних перевезень сприятиме збільшенню обсягів експортно-імпортних перевезень завдяки мультимодальності, відстежуваності вантажів та прогнозованості доставки; забезпеченню екологічності таких перевезень; збереженню автомобільної інфраструктури, зокрема зменшенню навантаження на автомобільні дороги, та розвитку суміжних галузей надання послуг, зокрема термінальної, портової, транспортної та машинобудівної.

Експерти асоціації вважають, що підвищення тарифів на контейнерні перевезення є недоцільним та таким, що може мати негативні наслідки для експорту та не узгоджуватися з цілями транспортної інтеграції з ЄС.

Теги: #укрзалізниця #єба #контейнер #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 30.05.2025
Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

Трамп розкритикував рішення Суду міжнародної торгівлі США щодо тарифів як "жахливе" та "політичне"

00:34 30.05.2025
Федеральний апеляційний суд США тимчасово розблокував мита Трампа – ЗМІ

Федеральний апеляційний суд США тимчасово розблокував мита Трампа – ЗМІ

09:34 29.05.2025
Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

17:55 28.05.2025
УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

17:51 26.05.2025
"УЗ" усунула наслідки провалу колії на дільниці Ясіня-Вороненко і відновлює рух

"УЗ" усунула наслідки провалу колії на дільниці Ясіня-Вороненко і відновлює рух

07:56 24.05.2025
Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

23:57 22.05.2025
Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

23:46 22.05.2025
Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

Рух потягів на дільниці Ясіня-Вороненко тимчасово припинено через провал породи і просадку колії - Укрзалізниця

12:34 19.05.2025
Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

09:06 19.05.2025
"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк заперечує негативний вплив від пропуску Україною сплати за ВВП-варантами

НБУ оцінює у 2025 р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

ОЕСР прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025-2026 рр. через безпекові ризики

ОСТАННЄ

Експорт е/е у травні скоротився на 41%, імпорт виріс на 4% – DiXi Group

Anglo American готується розпочати офіційну процедуру продажу De Beers

Кілька банків Казахстану запустили криптокарти

Dr. Martens знизив річний дохід на 10%

НБУ очікує стриманішого зростання цін попри втрати врожаю через заморозки

Нацбанк заперечує негативний вплив від пропуску Україною сплати за ВВП-варантами

ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

НБУ оцінює у 2025 р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн

Японське JICA надасть Україні понад $3 млрд за рахунок російських активів за механізмом ERA

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА