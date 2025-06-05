Інтерфакс-Україна
Економіка
11:43 05.06.2025

Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

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Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

Уряд найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв’язку з новими потребами Збройних сил, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у виступі в парламенті в четвер.

"У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, найближчим часом ми будемо до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет… Є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини ", – сказав Марченко, згідно з трансляцією, яку веде народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, це не недопрацювання, а необхідність, викликана змінами технологій, постачання зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.

"Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, якими подавали бюджет в вересні і яким приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічнім. Але, ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень", – підсумував міністр фінансів.

Водночас він не назвав параметри перегляду бюджету.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн мова йде про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік складає також біля $39 млрд, з яких наразі підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.

Теги: #зсу #бюджет #мінфін

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