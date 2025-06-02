"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

Великий бізнес сподівається на зміну Національним банком України підходу до встановлення валютних обмежень з диференціацією їх залежно від розміру бізнесу для залучення інвестицій, заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз на форумі Forbes Money в Києві.

"Наприклад, ми хочемо зараз побудувати сонячну генерацію на наших підприємствах близько 50 МВт, і ми знайшли фінансовий інститут… Ми підходимо до питання щодо моделі (виплат). Вони кажуть: хлопці, у вас обмеження є EUR1 млн в місяць. Якщо ця вся історія обходиться в 50 мільйонів, то як у нас через два роки буде виплата?" – навів приклад топ-менеджер.

За його словами, для малого і середнього бізнесу обмеження в EUR1 млн в місяць є достатнім, тоді як для великого бізнесу воно замале.

Як уточнив Водовіз, кредитний портфель "Метінвесту" складає $2,5 млрд.

На його думку, Нацбанк з нинішніми рекордними міжнародними резервами $46,7 млрд міг би послабити валютні обмеження для великого бізнесу.

В той же час представник "Метінвесту" підкреслив: основною причиною низького рівня міжнародних інвестицій в Україну залишається розв’язана Росією війна та пов’язані з нею ризики. Він нагадав, що за 2024 рік прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну становили $3,3 млрд, з них $2,8 млрд – реінвестиції, тоді як у 2021 році ПІІ становили $7,8 млрд.

"Ми до війни розмовляли категоріями залучити синдикований кредит на мільярд доларів, залучити облігації на $500 млн. Зараз ми говоримо категоріями десь EUR5-10 млн перекритись. Ми зменшились в десятки разів. Я просто хочу, щоб всі відчули оцей неприємний смак зменшення економіки в рази", - підкреслив експерт.

Водовіз додав, що за роки війни бізнес "Метінвесту" скоротися в два рази. Група вимушено звільнила 60 тис. працівників, багато її заводів зруйновано агресором, але все одно вона залишилася найбільшим експортером в країні, що підтверджує: весь великий бізнес перебуває у важких умовах.

За його словами, частково проблему могло б полегшити страхування військових ризиків чи гарантії з боку держави. На думку Водовоза, інструмент Ukraine Facility в цьому напрямі використовується недостатньо.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".