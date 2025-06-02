Інтерфакс-Україна
Економіка
18:39 02.06.2025

"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

2 хв читати
"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

Кабінет міністрів України схвалив укладення двох спеціальних інвестиційних договорів з компаніями "Славскі" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти з сумарними інвестиціями EUR140 млн, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно із повідомленням, проєкти будуть реалізовані у співпраці зі Славською селищною громадою. Надходження від їх реалізації до бюджетів всіх рівнів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

Державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає звільнення від податку на прибуток на строк до п’яти років, звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру та переважне право користування земельною ділянкою.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, на сьогодні вже укладено чотири таких договори, кожен з яких передбачає створення понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій становить EUR240 млн.

"Очікуємо найближчим часом, що кількість поданих заявок збільшиться", – зазначив він.

У Мінекономіки нагадали, що державна допомога у межах програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями доступна для інвесторів, готових вкласти понад EUR12 млн. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами.

ТОВ "Славскі" засновано на початку 2020 року. Його бенефіціарами виступили співвласник "Концерну Галнафтогаз" та "ОККО-Холдинг" Віталій Антонов та їх директор Василь Даниляк. До повномасштабної війни були озвучені плани ОККО розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об’єднаної територіальної громади (Львівська обл.) з інвестиціями майже $500 млн.

Антонов також зазначений кінцевим бенефіціаром ТОВ "Рожанка Парк".

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року уряд підписав спеціальні інвестиційні договори з ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", а також ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк".

Теги: #кабмін #славскі #рожанка_парк #інвестдоговір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:39 31.05.2025
Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

Кабмін пропонує Раді врегулювати питання щодо соціального захисту строковиків

17:45 30.05.2025
Уряд затвердив ціну продажу "Вінницяпобутхіму" – 301,4 млн грн

Уряд затвердив ціну продажу "Вінницяпобутхіму" – 301,4 млн грн

16:25 30.05.2025
Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

16:15 30.05.2025
Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

15:15 30.05.2025
Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

17:42 27.05.2025
Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

15:09 27.05.2025
Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

14:41 27.05.2025
Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

19:22 23.05.2025
Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

ВАЖЛИВЕ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

ОСТАННЄ

МХП планує збільшити частку EBITDA від небазових продуктів до 50+%, цікавиться ринком овочів

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

Експорт зерна в 2024/25 МР менше за минулорічний на 8 млн тонн - Мінагрополітики

"Ліси України" у 2025р. витратять 500 млн грн на будівництво доріг

Результати роботи ТЦ Arricano у Кривому Розі та Запоріжжі демонструють перспективи відбудови і розвитку цих міст

Підприємства АПК у I кв.-2025 очолили рейтинг найзбитковіших видів економічної діяльності – Южаніна

Українська титанова "Велта" отримала третій патент у США

IDS Ukraine на базі Миргородського заводу ввела в дію сонячну електростанцію потужністю 1,4 МВт

Виробництво яловичини у квітні скоротилося на 16%

Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА