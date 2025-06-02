"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

Кабінет міністрів України схвалив укладення двох спеціальних інвестиційних договорів з компаніями "Славскі" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти з сумарними інвестиціями EUR140 млн, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно із повідомленням, проєкти будуть реалізовані у співпраці зі Славською селищною громадою. Надходження від їх реалізації до бюджетів всіх рівнів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

Державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає звільнення від податку на прибуток на строк до п’яти років, звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру та переважне право користування земельною ділянкою.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, на сьогодні вже укладено чотири таких договори, кожен з яких передбачає створення понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій становить EUR240 млн.

"Очікуємо найближчим часом, що кількість поданих заявок збільшиться", – зазначив він.

У Мінекономіки нагадали, що державна допомога у межах програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями доступна для інвесторів, готових вкласти понад EUR12 млн. Проєкти можуть бути пов’язані з виробництвом, видобутком корисних копалин, транспортом, освітою, медициною, туризмом або іншими сферами.

ТОВ "Славскі" засновано на початку 2020 року. Його бенефіціарами виступили співвласник "Концерну Галнафтогаз" та "ОККО-Холдинг" Віталій Антонов та їх директор Василь Даниляк. До повномасштабної війни були озвучені плани ОККО розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об’єднаної територіальної громади (Львівська обл.) з інвестиціями майже $500 млн.

Антонов також зазначений кінцевим бенефіціаром ТОВ "Рожанка Парк".

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року уряд підписав спеціальні інвестиційні договори з ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", а також ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк".