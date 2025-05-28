Інтерфакс-Україна
Економіка
17:55 28.05.2025

УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

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УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення вагою понад 26 т, що можепоставити під загрозу подальший розвиток контейнерного залізничного сегмента й знизити його конкурентоспроможність, заявила Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ).

"АТ "Укрзалізниця" вчергове ініціює підвищення тарифів для контейнерних перевезень вагою понад 26 тонн. Це нижче міжнародного стандарту й загрожує гальмуванням розвитку залізничної логістики", - повідомила АМЕУ в Телеграм у вівторок.

Згідно з повідомленням, АМЕУ 22 травня направила звернення віце-прем'єр-міністру – міністру розвитку громад та територій України Олексію Кулебі, голові Державної регуляторної служби (ДРСУ) Олексію Кучеру, голові правління "Укрзалізниці" Олександру Перцовському, в якому висловила глибоке занепокоєння ініціативою.

"Це рішення, на нашу думку, ставить під загрозу подальший розвиток контейнерного залізничного сегмента, знижує його конкурентоспроможність, і — що найважливіше — сприяє зростанню частки автотранспорту, який часто працює поза межами правового поля", - ідеться в тексті звернення насайті АМЕУ.

Згідно з наведеними в листі даними, максимальна ефективна вантажопідйомність морських контейнерів становить: 20-футового - 28,2 т; 40-футового - 28,6 т.

"Запропонована тарифна межа 26 т суперечить стандартам морської логістики і дискримінує контейнерні перевезення, які повністю дотримуються цих норм", - говориться в тексті звернення АМЕУ.

Асоціація закликала зупинити будь-які дії щодо перегляду тарифів на контейнерні перевезення вагою понад 26 т до моменту завершення відкритих консультацій з учасниками ринку та експертною спільнотою, а також, встановити граничний поріг застосування підвищених тарифів на рівні не нижче 28,5 т нетто, у відповідності до міжнародних стандартів морських контейнерних перевезень і ринковою практикою.

Окрім того, АМЕУ пропонує забезпечити рівний доступ для всіх операторів до механізмів тарифного стимулювання, включно з перевізниками, які здійснюють контейнерні перевезення, на умовах, аналогічних до інтермодальних поїздів зернової групи. Також пропонується створити міжвідомчу робочу групу при Міністерстві розвитку громад та територій із залученням представників бізнес-спільноти, "Укрзалізниця", ДРСУ й профільних асоціацій з метою вироблення узгодженої довгострокової тарифної стратегії.

Серед пропозицій асоціації - розробка й впровадження державної програми підтримки залізничних контейнерних перевезень як екологічно безпечного, енергетично ефективного та прозорого способу доставки вантажів.

АМЕУ представляє професійне середовище логістичних операторів, зокрема учасників ринку інтермодальних перевезень, зазначається у зверненні.

Як повідомлялося, в січні "УЗ" підготувала пропозиції щодо індексації тарифів на перевезення вантажів на 37% у 2025 році, їх надіслали Мінрозвитку. Проти індексації виступили більшість галузевих об'єднань, профільних асоціацій і великих бізнесів.

У травні заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов повідомив, що рішення щодо індексації тарифів на перевезення вантажів у 2025 році досі не ухвалено.

У 2024 році "УЗ" зменшила операційний прибуток від вантажних перевезень на 2,3% порівняно із 2023 роком – до 20,39 млрд грн, водночас її операційний збиток від міжміських та міжнародних, а також приміських пасажирських перевезень зріс на 15,4% – до 18,1 млрд грн.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Теги: #укрзалізниця #амеу #контейнерні_перевезення

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