Україна та Швеція поглиблять співпрацю в галузі с/г та переробки агропродукції

Меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації підписали міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та міністр сільських справ Королівства Швеція Петер Куллгрен, повідомила пресслужба Мінагарополітики.

"Нещодавно в Стокгольмі зробили історичний крок – офіційно презентували ініціативу "Купуй українські продукти". А сьогодні в Брюсселі підписав меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації з міністром сільських справ Королівства Швеція Петером Куллгреном", – повідомив Коваль, якого цитує пресслужба.

У міністерстві уточнили, що меморандум діятиме протягом трьох років з автоматичною пролонгацією ще на три роки. Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між Україною та Швецією.

Основні напрями співпраці - відновлення та реконструкція сільськогосподарських ланцюжків доданої вартості та інфраструктури в Україні через спільні проєкти; допомога у сприянні комерційним, науковим і технологічним контактам у галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації між державними, науково-дослідними установами та іншими організаціями; гармонізація законодавства України у сфері сільського господарства та рибальства з вимогами ЄС; обмін досвідом у сфері розвитку екологічно чистого та сталого сільського господарства.

Крім того, профільні міністерства домовилися співпрацювати на рівні бізнесу та асоціацій в зерновій галузі, садівництві, птахівництві, м'ясних та молочних сферах, рибопереробництві, нішевих культури, а також у виробництві та розвитку харчової промисловості.

"Швеція вкотре доводить, що є надійним другом України. Впевнений, що наше партнерство принесе користь розвитку аграрної сфери обох країн", – наголосив Коваль.