Інтерфакс-Україна
Економіка
16:59 26.05.2025

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

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Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

Мораторій на штрафи та відсотки за кредитами для військових, який був законодавчо введений 2014 року, сьогодні може ускладнити їм доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках, тож ситуація потребує об’єктивної оцінки та можливих законодавчих змін, вважають у Національному банку України (НБУ).

"Наразі склалася ситуація, коли мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків за невиконання зобов’язань стосовно військовослужбовців та їх дружин/чоловіків замість того, щоб допомагати, може стати причиною обмеження доступу військових до споживчих кредитів, зокрема в формі кредитного ліміту по карткам (на заставні кредити мораторій не розповсюджується)", - зазначили в НБУ на запит агентству "Інтерфакс-Україна".

Центробанк нагадав, що запроваджений у 2014 році мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків за невиконання зобов’язань стосовно військовослужбовців та їх дружин/чоловіків був спрямований на захисників, які доєдналися до лав ЗСУ і на той час мали заборгованість за кредитами.

"Несподіваний початок війни, мобілізація, вимагали швидкого рішення для підтримки наших захисників, які отримували споживчі кредити ще до війни, і пішовши до лав ЗСУ потребували підтримки для врегулювання питання сплати за кредитом", – пояснюють у Нацбанку.

В той же час в ньому зазначили, що кількість військових за три роки повномасштабної війни значно зросла, і надання нових безвідсоткових споживчих кредитів може створити виклик для банківської системи.

"Безкоштовних грошей у банків не буває. Банки сплачують відсотки за депозитами та мають покривати операційні витрати. Потенційні збитки банків створюють ризики передусім для вкладників та можуть негативно вплинути на їх довіру до банківської системи", - наголосили в НБУ.

Нацбанк зауважив, що банки вже активно пропонують військовим безоплатне користування преміальними банківськими пакетами, додатковими послугами і готові рухатися в розширені своїх пропозицій для захисників.

На думку НБУ, в умовах ринкової економіки будь-який мораторій має лише короткочасний ефект, а в більш тривалій перспективі призводить до обмеження пропозиції товарів та послуг, яких він стосується, з часом стримуючи розвиток того чи іншого напрямку. У якості прикладу в центробанку навели введення державного регулювання цін на пальне на початку повномасштабного вторгнення, яке призвело до його тимчасового дефіциту на ринку.

"Національний банк завжди відкритий до діалогу з цього питання і ми вже неодноразово піднімали це його в дискусіях з представниками уряду і парламенту з метою формування спільної об’єктивної оцінки ситуації та вироблення можливих законодавчих ініціатив, спрямованих на збалансоване вирішення вказаного питання", - підсумував ситуацію із мораторієм регулятор.

Як повідомлялось, дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги у Facebook, в якій клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт. Водночас у коментарях до цього посту зазначалося, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

Банкіри закликають чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військовослужбовців, зазначаючи, що фінансова система не витримає масової видачі безвідсоткових кредитів без визначеного джерела компенсації, як це встановлено законом.

Відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.

Теги: #мораторій #кредитні_ліміти #нбу

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