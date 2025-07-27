Інтерфакс-Україна
Економіка
12:46 27.07.2025

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

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Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пов'язала розпочатий раніше аудит державних видатків з дерегуляцією та запровадженим мораторієм на втручання у роботу бізнесу.

"В економіці ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", - написала Свириденко у Facebook в неділю.

Вона також повідомила, що зараз проводить зустрічі з кожним міністром і напрацьовує з ними конкретні плани, які увійдуть в програму дій уряду.

Як повідомлялося, 23 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків, протягом місяця він очікує від уряду результатів для направлення максимум держресурсів на оборону. Він також анонсував "відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям". Відповідний указ №544/2025 був опублікований на сайті президента.

У той же день Кабінет міністрів України затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу, серед іншого доручив Держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. "З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль", – написала Свириденко в телеграм.

За її словами, до 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення.

"У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень", – додала Свириденко.

Вона зазначила також, що уряд підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК): відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генпрокурор або керівники обласного рівня.

Теги: #бізнес #дерегуляція #мораторій

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