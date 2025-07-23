Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком з 24 липня – Свириденко

Кабінет міністрів у середу ввечері затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу, серед іншого доручив Держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль", – написала вона в телеграм.

За її словами, до 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення.

"У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень", – додала Свириденко.

Вона зазначила також, що уряд підготує зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК): відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише генпрокурор або керівники обласного рівня.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/14