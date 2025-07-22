Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

Указ №538/2025 опублікований на офіційному порталі Президента у понеділок. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів у понеділок перше засідання оновленого складу Ради з національної безпеки і оборони України. Того ж дня прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів, це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5382025-55877