Інтерфакс-Україна
Події
20:25 21.07.2025

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

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РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання оновленого складу Ради з національної безпеки і оборони України, рішення РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики", - повідомив президент у телеграм-каналі за результатами засідання.

Також Зеленський поставив завдання направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток і зростання економіки, а "отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України".

"Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", - додав президент.

Він наголосив на необхідності швидкої реалізації підтримки українського бізнесу і співпраці партнерів з Україною.

"Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - резюмував глава держави.

 

Теги: #мораторій #рнбо #зеленський

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