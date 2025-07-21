РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання оновленого складу Ради з національної безпеки і оборони України, рішення РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами.
"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики", - повідомив президент у телеграм-каналі за результатами засідання.
Також Зеленський поставив завдання направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток і зростання економіки, а "отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України".
"Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", - додав президент.
Він наголосив на необхідності швидкої реалізації підтримки українського бізнесу і співпраці партнерів з Україною.
"Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - резюмував глава держави.