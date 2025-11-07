Інтерфакс-Україна
Події
17:03 07.11.2025

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент



Місто Дніпро запровадило мораторій на російськомовний контент, що передбачає заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як повідомляється на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у фейсбуці у п'ятницю, таке рішення ухвалив виконком міськради Дніпра.

"У Дніпрі за зверненням Уповноваженої із захисту державної мови та мешканців громади міста запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту Відповідне рішення ухвалив виконком міськради", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - зазначено в рішенні.

"Дніпро - це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії", - наголосила Олена Івановська.

За повідомленням місцевого ЗМІ "Дніпр-інфо" з посиланням на документ, скан якого наводиться на сайті, рішення вже підписано міським головою Борисом Філатовим, а контроль за виконанням покладено на секретаря міськради Олександра Санжару.

Видання зазначає, що публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою – це не лише про музику в кафе, маршрутках чи торгівельних центрах. Заборона охоплює будь-які форми культурного продукту російською мовою: концерти та театральні постановки; фільми й фестивалі; розважальні заходи; пісні у громадському транспорті й закладах харчування. Заборона не розповсюджується на прослуховування російськомовного контенту в навушниках або вдома (за умови, що це не заважатиме сусідам).

Водночас дане рішення може бути оскаржене у Дніпропетровському окружному адміністративному суді впродовж шести місяців з моменту підписання.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону на публічне використання російської музики, а також фонограм і музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.

Дніпро є не першим містом в Україні, де діє мораторій на публічне виконання російськомовного контенту. У липні 2023 року Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Відповідні рішення також були ухвалені органами місцевого самоврядування у населених пунктах на заході і в центрі України.

Теги: #дніпро #мораторій

