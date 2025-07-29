Інтерфакс-Україна
Події
20:31 29.07.2025

Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

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Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко очікує, що мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу "буде працювати бездоганно".

"Не менш важливою темою було запровадження мораторію для правоохоронців на перевірки бізнесу. Ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес буде займатися виключно питанням розвитку власної справи, працевлаштування людей", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи перший тиждень роботи нового уряду.

Також вона нагадала, що уряд наразі почав аудит всіх бюрократичних процедур, додатково до того, що раніше вже було скасовано, ліквідовано чи переведено в цифру.

"Наша задача і скоротити бюрократичні процедури, і, звичайно, зробити аудит всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх в першу чергу в оборонний сектор", - додала прем'єрка.

Як повідомлялося, 23 липня Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки та оборони про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу, серед іншого доручив Держрегуляторній службі та міністерствам протягом місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

Теги: #перевірки #бізнес #мораторій

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