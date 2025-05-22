Інтерфакс-Україна
Економіка
13:38 22.05.2025

"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці

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"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці

ПАТ "Укрнафта" отримала від Державної служби геології та надр України спецдозвіл на користування надрами в межах ділянки "Олеська" і розпочинає на ній геологорозвідку, повідомило товариство у Facebook у четвер.

"Підприємство розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6,32 тис кв. км на заході України", - проінформували в компанії.

Як нагадали в "Укрнафті", на Олеській ділянці очікується відкриття крім традиційних також і нетрадиційних покладів нафти та газу у вигляді сланцевого газу і газу щільних колекторів, тому успішна розвідка та подальша розробка може означати запуск видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

"Ресурсна база компанії зросте: до наявних 2125 кв. км площі родовищ додається 6324 кв. км нової площі з ресурсами нафти і газу", - зазначили в компанії, додавши, що "Укрнафта" вже має всі необхідні технологічні об'єкти поряд з Олеською ділянкою, що дозволить ефективно там працювати.

В товаристві наголосили, що активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів зменшить залежність від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях.

Як повідомлялося, "Укрнафта" буде реалізовувати угоду про розподіл продукції (УРП) на ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України".

Кабінет Міністрів розпорядженням від 4 квітня 2025 року №304-р "Деякі питання реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська" надав згоду на передачу 100% прав та обов’язків "Надра Олеська" на користь "Укрнафти".

Держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" 5 листопада 2013 року уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеській ділянці. Проте Chevron у 2014 році вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту: у липні того самого представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024-го компанія вступила в управління активами Glusco і оперує загалом 547 АЗК: має 462 власних і 85 - в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта" володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 р. ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #розвідка #олеська #укрнафта

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