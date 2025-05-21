Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 21.05.2025

Ліміт суми кредиту за програмою "єОселя" має зростати пропорційно здорожчанню вартості житла – думка

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Ліміт суми кредиту за програмою "єОселя" має зростати пропорційно здорожчанню вартості житла – думка

Граничний розмір кредиту, що видається за державною програмою "єОселя", має збільшуватися пропорційно зростанню вартості квадратного метра, аби забезпечувати участь у програмі якісного житла, вважає керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

"У всіх нових чергах у сегменті "комфорт" та "комфорт+", які ми плануємо запускати найближчим часом, ми вже переглянули планування та зробили їх ближчими до умов та обмежень "єОселі". Адже готуємо їх одразу до акредитації з банками-партнерами. Однак варто враховувати, що ринок стає дедалі динамічнішим, і ми очікуємо зростання вартості квадратного метра на 15-20%. Сподіваємося, що й ліміти за сумами кредитів на сім’ю також будуть зростати пропорційно, адже ми не плануємо поступатися якістю будівництва", – зазначив Насіковський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2024 році приблизно 25-30% від усіх запитів до офісів продажів DIM стосувались саме державних програм. Втім, до реальних угод переходило не більше 10% .

"Ми готові продавати і більше, але ліміти по сумам кредитів на позичальника та лімітовані кошти в банках поки не дають нам збільшити об’єми", – пояснив експерт.

Як повідомлялося, середній розмір кредиту за програмою "єОселя" становить 1,8 млн грн. За словами голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євгена Мецгера, компанія має зосередити фокус програми на людях з невисоким рівнем доходів.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості в Києві та області загальною площею понад 900 тис кв. м. В експлуатацію введено 3670 квартир, збудовано понад 356 тис кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають 6 проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #єоселя #кредитування

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