Інтерфакс-Україна
Економіка
17:13 21.05.2025

Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки

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Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки

Ділянка площею 3969 гектарів в Устинівській громаді Кіровоградської області передана у користування на 14 років, після торгів переможець підписав договір суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" та сплатив повну річну суборендну ставку у розмірі 78,6 млн грн (з ПДВ), повідомляє Міністерство економіки України у середу.

"Кошти, що платять суборендарі, надходять у держбюджет, а податки від суборенди спрямовують у державний та місцевий бюджети. За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар", - наводяться слова першої віцепрем’єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко у публікації на сайті органу.

Згідно з оприлюдненими даними, аукціон з суборенди найбільшої ділянки відбувся у системі "Прозорро.Продажі". Його проводили тричі – попередні переможці відмовлялися від підписання договору, не оцінивши свої фінансові можливості. Третя спроба була успішною - з підписанням угоди та сплатою повної річної суми суборендної плати.

За словами гендиректора ТОВ "Державний земельний банк" Ярослава Ярославського, ця ділянка вже давно потребувала ефективного користувача.

"Під час моніторингового виїзду ми побачили, що майже 4 тисячі гектарів родючих державних земель тривалий час простоювали і перебували в недбалому стані", — розповів він.

В Мінекономіки наголосили, що передача найбільшої ділянки у користування та надходження рекордної суми річної суборенди є свідченням того, що проєкт "Земельний банк" працює ефективно – залучає інвестиції та приносить гроші у бюджет.

В органі нагадали, що за підсумками першого півріччя онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га держземель передали в законне користування на прозорих і конкурентних умовах. 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ сплачено за право користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту.

Теги: #ділянки #мінекономіки

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