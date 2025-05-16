Інтерфакс-Україна
Економіка
16:41 16.05.2025

У Мінекономіки вважають необхідним відновлення роботи газовидобувних компаній Smart Holding

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Міністерство економіки України виступає за відновлення роботи газодобувних підприємств групи Smart Holding на Полтавщині та Харківщині, зупиненої через санкції до акціонера компанії Вадима Новинського.

"Якщо ми говоримо про економіку України й про українські підприємства, які працюють на економіку України, і про унеможливлення впливу підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників на українські підприємства, то Мінекономіки цілком розділяє позицію, що українські підприємства мають працювати на Україну", - сказала директорка департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки Ярослава Максименко під час дискусії за круглим столом "Українські надра під санкціями та арештами: виклики, висновки, майбутнє" у четвер у Києві, відповідаючи на заклик генерального директора групи Smart-Holding Івана Герасимовича "почути бізнес", який хоче працювати в Україні.

У свою чергу Герасимович закликав ухвалити відповідне "коригуюче рішення".

"Санкції спрямовані на те, щоб позбавити державу-агресора, російську федерацію, ресурсів для війни в Україні. Правильно? Все, що позбавляє їх ресурсів, це все добре. Якщо санкції застосовані так, що вони позбавляють ресурсів власну державу, то тут необхідно знаходити рішення, яке б вирівняло ситуацію та давало можливість навпаки підтримувати нашу армію та наших військових", - сказав він.

За словами Максименка, на сьогодні питання відновлення роботи цих підприємств "лежить в площині змін до законодавства" й Мінекономіки спільно з іншими органами державної влади вже напрацювало відповідні зміни до законодавства.

"Вони далекі від ідеалу, але вони вирішують хоча б частково проблемні питання... Ми відкриті до діалогу, давайте працювати", - сказала представник Мінекономіки.

Під час дискусії Герасимович, акцентуючи увагу на меті санкцій, зазначив, що зараз Україна вимушено купляє в Угорщині та Словаччині російський газ, не даючи підприємствам в Україні добувати український газ.

Як повідомлялось, наприкінці січня поточного року група Smart Energy через припинення дії трьох спеціальних дозволів зупинила роботу, зокрема, одного з найбільших приватних газовидобувних підприємств - представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", що на 100% належить британській компанії Enwell Energy і працює в Полтавській області.

Група компаній Smart Energy входить до складу інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів і входила до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи на початок повномасштабної російської воєнної агресії понад 1 млн куб. м газу на добу.

Теги: #мінекономіки #smart_holding

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