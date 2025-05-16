У Мінекономіки вважають необхідним відновлення роботи газовидобувних компаній Smart Holding

Міністерство економіки України виступає за відновлення роботи газодобувних підприємств групи Smart Holding на Полтавщині та Харківщині, зупиненої через санкції до акціонера компанії Вадима Новинського.

"Якщо ми говоримо про економіку України й про українські підприємства, які працюють на економіку України, і про унеможливлення впливу підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників на українські підприємства, то Мінекономіки цілком розділяє позицію, що українські підприємства мають працювати на Україну", - сказала директорка департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки Ярослава Максименко під час дискусії за круглим столом "Українські надра під санкціями та арештами: виклики, висновки, майбутнє" у четвер у Києві, відповідаючи на заклик генерального директора групи Smart-Holding Івана Герасимовича "почути бізнес", який хоче працювати в Україні.

У свою чергу Герасимович закликав ухвалити відповідне "коригуюче рішення".

"Санкції спрямовані на те, щоб позбавити державу-агресора, російську федерацію, ресурсів для війни в Україні. Правильно? Все, що позбавляє їх ресурсів, це все добре. Якщо санкції застосовані так, що вони позбавляють ресурсів власну державу, то тут необхідно знаходити рішення, яке б вирівняло ситуацію та давало можливість навпаки підтримувати нашу армію та наших військових", - сказав він.

За словами Максименка, на сьогодні питання відновлення роботи цих підприємств "лежить в площині змін до законодавства" й Мінекономіки спільно з іншими органами державної влади вже напрацювало відповідні зміни до законодавства.

"Вони далекі від ідеалу, але вони вирішують хоча б частково проблемні питання... Ми відкриті до діалогу, давайте працювати", - сказала представник Мінекономіки.

Під час дискусії Герасимович, акцентуючи увагу на меті санкцій, зазначив, що зараз Україна вимушено купляє в Угорщині та Словаччині російський газ, не даючи підприємствам в Україні добувати український газ.

Як повідомлялось, наприкінці січня поточного року група Smart Energy через припинення дії трьох спеціальних дозволів зупинила роботу, зокрема, одного з найбільших приватних газовидобувних підприємств - представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", що на 100% належить британській компанії Enwell Energy і працює в Полтавській області.

Група компаній Smart Energy входить до складу інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів і входила до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи на початок повномасштабної російської воєнної агресії понад 1 млн куб. м газу на добу.