Борги перед шахтарями за пів року зменшилися втричі

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних підприємств за останні шість місяців скоротилася втричі – з 2,5 млрд грн до 0,8 млрд грн, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

"Ще шість місяців назад заборгованість по зарплаті шахтарям держпідприємств складала 2,5 млрд грн. Завдяки вашим персональним зусиллям (прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – ЕР), Міністерству енергетики, окремим депутатам заборгованість скоротилася до 0,8 млрд грн", – сказав Волинець під час "Години запитань" до уряду у п’ятницю, йдеться у стенограмі засідання Ради на її сайті.

Водночас він звернув увагу на ініціативу про перерозподіл 240 млн грн, передбачених у держбюджеті на зарплати шахтарям. За його словами, такі наміри здійснює перша віце-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко при підтримці міністра фінансів Сергія Марченка та Міністерства розвитку громад та територій.

Глава уряду зі свого боку запевнив, що держава виплатить шахтарям усі належні їм кошти.

"Всі зобов'язання по виплатах зарплат шахтарям держава виконувала і виконуватиме. Важливо, щоб на місцях керівники підприємств також витримували свої зобов'язання. Ми з вами це знаємо і вже не перший рік з цим працюємо, і якось нам вдавалось завжди знаходити спільну мову. Відповідно при перерозподілі коштів приймаються дуже об'єктивні рішення. І ми не рухаємо кошти, належні до виплати зарплат шахтарям", – запевнив Шмигаль.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, наразі ситуація з виплатами на підприємствах вугільної галузі кардинально покращилась, і заробітна плата виплачується вже з авансовими платежами.

"І тому, безумовно, жодної копійки ми не будемо там знімати або забирати, якщо це вплине на стан заробітної плати", – наголосив міністр.