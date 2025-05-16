Гетманцев пояснив принцип дії оновлених умов торгівлі агротоварами з ЄС після завершення "економічного безвізу"

Оновлені умови торгівлі з Європейським Союзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в EUR3,5 млрд у річному вимірі, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, є два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари, зокрема річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

Як пояснив голова комітету, раніше безмитне ввезення товарів могло припинятися кілька разів на рік – у березні, червні, серпні або жовтні, залежно від виду товару. Тепер ці обмеження можуть вводитися щомісяця. На його думку, на практиці укладати й виконувати контракти стане складніше й напруженіше.

Крім того, можуть скоротити й самі квоти.

"Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн (для порівняння: торік в Європу було відвантажено понад 14 млн тонн, або майже половину, річна безмитна квота – майже 11,2 млн тонн, п’ятимісячна – 4,7 млн тонн), тобто безмитної торгівлі практично не буде", - написав парламентарій.

До того ж, квота на цукор може скоротитися більш ніж удвічі – до 40,7 тис. тонн. Для порівняння: торік Україна експортувала рекордні 750 тис. тонн цукру, з яких близько 40% пішло до країн ЄС. У 2024 році Україна достроково використала дозволену квоту в 262,6 тис. тонн, а до 5 червня ще могла вивезти без мита 109 тис. тонн.

Такі самі обмеження торкнуться також інших товарів — наприклад, меду та м’яса птиці.

"Такі заходи призведуть до обмеження аграрної галузі країни та позначаться на її фінансовому становищі й можливостях", - акцентував Гетманцев.

Він підкреслив, що для українського аграрного експорту важливий саме європейський ринок. Торік Україна стала третім постачальником сільгосппродукції до ЄС (EUR13,1 млрд), проступившись лише Бразилії (EUR17,1 млрд) і Великобританії (EUR16,6 млрд), при цьому випередила США (EUR12,0 млрд) і Китай (EUR 10,0 млрд).

Як наголосив голова парламентського комітету, нові умови торгівлі можуть негативно позначитись і на експорті.

"За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" можуть коштувати нам мінус EUR3,5 млрд у річному вимірі. Доволі відчутний удар: у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому EUR2,9 млрд, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально", - підсумував Гетманцев.

Як повідомлялось, режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України було введено після початку повномасштабного вторгнення Росії та двічі продовжувався на рік. Чинний режим спливає 5 червня 2025 року.