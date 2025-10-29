Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

Польща не скасує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з огляду на набуття чинності оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною, повідомило польське Міністерство сільського господарства і розвитку села.

"Нова угода не містить усі запропоновані Польщею положення, які мають мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство", - зазначається на офіційному сайті міністерства.

Мінсільгосп Польщі нагадав, що домігся встановлення сприятливих захисних правил для європейського ринку при оновленні торговельної угоди. Серед них, зокрема, збереження системи вхідних цін на імпорт фруктів та овочів з України; обмежений тарифними квотами безмитний імпорт чутливих товарів, таких як цукор, птиця та яйця. Для цукру, птиці та яєць буде застосовано принцип взаємності в торгівлі: квоти, які надаються ЄС на експорт на український ринок, збільшаться до рівня не нижче за квоти, що надаються Україні.

Крім того, буде запроваджено двостороннє захисне застереження, що дозволяє тимчасово відкликати тарифні пільги, надані в рамках угоди. Відповідно до вимог Польщі, це застереження може бути активоване і у разі порушення функціонування ринку на рівні окремої держави-члена.

Україні також буде надано додаткові пільги на адаптацію українського законодавства — протягом трьох років — до правил ЄС щодо залишків пестицидів та благополуччя тварин.

Міністерство нагадало, що оновлена угода також передбачає часткову лібералізацію експорту товарів із ЄС на український ринок, зокрема молочної продукції, яка має важливе значення для польського експорту.

Імпорт товарів з України, як і раніше, здійснюватиметься за умови дотримання вимог ЄС щодо безпеки харчових продуктів та підлягає контролю з боку відповідних інспекцій та служб держав-членів ЄС.

"Нові квоти та обсяги, встановлені у зв'язку з набранням чинності торговельною угодою між Україною та ЄС, поширюються на імпорт товарів на територію всього ЄС, тоді як у Польщі, як і раніше, діє безстрокова заборона на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. У зв'язку з неправдивою інформацією Міністерство аграрної політики підтверджує, що нова угода не змінює вищезгадані правила", - резюмувало аграрне міністерство Польщі.