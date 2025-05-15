Діючий тариф на е/е для населення забезпечує "Енергоатому" 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації

Діючий тариф на електричну енергію для населення в розмірі 4,32 грн/кВт*год забезпечує для АТ "НАЕК "Енергоатом" додаткові нерозподілені залишки прибутку та амортизації у розмірі 0,99 грн/кВт*год, що становить близько 49 млрд грн на рік.

Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

"Ефект від збільшення цін на електроенергію в 2023-2024 рр. в сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатом", – сказано в документі.

Як вважають народні депутати-члени ТСК, встановлений Кабінетом міністрів України рівень цін на е/е для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

"Враховуючи домінуюче становище на ринку виробництва електроенергії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" та їх вплив на конкуренцію на ринку е/е: - рівень економічно обґрунтованої ціни для побутових споживачів на е/е не може відповідати рівню ринкової ціни, оскільки "ринковість" такої ціни має пряму залежність від зазначених підприємств", - говориться в одному з висновків звіту ТСК, за який проголосували одноголосно 11 з 14 нардепів-членів комісії.

На думку авторів звіту ТСК, послуга здешевлення е/е для населення (положення про покладання спеціальних обов'язків, ПСО – ІФ-У) не може обраховуватись відносно рівня "ринкової" ціни, та повинна визначатись виключно відносно ціни, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, визначеному згідно вимог законодавства.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності.

Рада відповідною постановою продовжила роботу вказаної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року. Вказана ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Згідно з проєктом фінансового плану "Енергоатом", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році для НАЕК становить 161,87 млрд грн (з ПДВ).

У 2024 р. компанія сплатила за послугу ПСО 145,35 млрд грн, спрямувавши на неї 58% від свого чистого доходу. Чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.