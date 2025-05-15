Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

Переговори щодо придбання агрохолдингом "Кернел", одним з найбільших в Україні, акцій агрохолдингу ІМК (Індустріальна молочна компанія) призупинено, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Кернела".

"У березні 2025 року мажоритарний акціонер ІМК Олександр Петров розглядав можливість продажу невеликої частини свого пакету акцій агрохолдингу "Кернелу". Станом на 15 травня 2025 року перемовини призупинено", - написала директор з маркетингу та зв’язків з інвесторами Юлія Андрушкіна у відповідь на запит агентства.

Агрохолдинг "Кернел" наприкінці березня звернувся до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою про отримання дозволу на набуття контролю над агрохолдингом ІМК.

Акції обох холдингів котируються на Варшавській фондовій біржі.

"Про результати розгляду заяви від 31.03.2025 про надання дозволу компанії "Кернел Холдинг С.А." (Люксембург) на набуття контролю [разом з компанією "Агровалей Лімітед"] над компанією "ІМК С.А." (IMC S.A.) (Люксембург) шляхом укладення акціонерної угоди між компаніями "Кернел Холдинг С.А.", "Агровалей Лімітед" та "ІМК С.А.", що забезпечить компанії "Кернел Холдинг С.А." можливість чинити вирішальний вплив на результати голосувань та/або прийняття рішень органами управління компанії", – йдеться у порядку денному засідання АМКУ у четвер.

Агрохолдинг "Кернел" є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" за перше півріччя 2025ФР (липень-грудень 2024 року) збільшив чистий прибуток на 73% – до $77 млн, EBITDA – на 29%, до $287 млн, а виручку – на 22%, до $1 млрд 947 млн.

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.