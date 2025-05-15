Інтерфакс-Україна
Економіка
17:04 15.05.2025

АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл агрохолдингу "Кернел", найбільшому в Україні, на набуття контролю над агрохолдингом ІМК ("Індустріальна молочна компанія"), повідомила пресслужба регулятора.

"Надано дозвіл компанії "Кернел Холдинг С.А." (м. Люксембург, Люксембург) на набуття контролю (разом з компанією "Агровалей Лімітед") над компанією "ІМК С.А." (IMC S.A.) (м. Люксембург, Люксембург), шляхом укладення акціонерної угоди між компаніями "Кернел Холдинг С.А.", "Агровалей Лімітед" та "ІМК С.А.", що забезпечить компанії "Кернел Холдинг С.А." можливість чинити вирішальний вплив на результати голосувань та/або прийняття рішень органами управління компанії", - зазначається в рішенні АМКУ.

Незважаючи на призупинення переговорів з ІМК, "Кернел"не відкликав свою заявку з АМКУ і впродовж року матиме право на реалізацію угоди.

Як повідомлялося, агрохолдинг "Кернел" наприкінці березня звернувся до АМКУ із заявою про отримання дозволу на набуття контролю над агрохолдингом ІМК.

Як зауважила в коментарі ІА "Інтерфакс-Україна" директор з маркетингу та зв’язків з інвесторами Юлія Андрушкіна, у березні 2025 року, мажоритарний акціонер ІМК Олександр Петров розглядав можливість продажу невеликої частини свого пакету акцій агрохолдингу "Кернелу". Станом на 15 травня 2025 року перемовини було призупинено.

Голова наглядової ради "ІМК" Алекс Ліссітса зазначив виданню Forbes Ukraina, що рішення не продавати акції – колективне. ІМК побачив інші можливості дл інвестицій.

Агрохолдинг "Кернел" є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" за перше півріччя 2025ФР (липень-грудень 2024 року) збільшив чистий прибуток на 73% – до $77 млн, EBITDA – на 29%, до $287 млн, а виручку – на 22%, до $1 млрд 947 млн.

Агрохолдинг "ІМК" - інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання - 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.

Теги: #кернел #імк

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