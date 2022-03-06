Події

09:11 06.03.2022

Агрохолдинг ІМК призупинив діяльність через російську агресію

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Агрохолдинг "ІМК" призупинив усю виробничу та експортну діяльність після розпочатої Росією 24 лютого повномасштабної війни проти України, йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.

"Виробничі майданчики та землі, що їх обробляють підприємства "ІМК", розташовані в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях України, де наразі тривають активні бойові дії", - пояснюється в релізі.

Компанія зазначає, що пріоритетом для неї є порятунок життів працівників.

У зв'язку з війною, що триває в Україні, "ІМК" прогнозує затримку випуску річного звіту за 2021 рік на невизначений період часу.

Агрохолдинг "ІМК" спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур і виробництві молока в Україні. Обробляє близько 123,3 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській і Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 554 тис. тонн зернових та олійних культур.

За підсумками 2020 року "ІМК" збільшив чистий прибуток у 4,3 раза порівняно з 2019 роком - до $31,71 млн, показник EBITDA - у 1,8 раза, до $71,84 млн, виторг скоротився на 5% - до $161,39 млн.

"ІМК" у 2020 році реалізував 610,93 тис. тонн кукурудзи (-14% порівняно з 2019 роком), пшениці – 118,06 тис. тонн (+54%), соняшнику – 86,83 тис. тонн (+7 ,1%), соєвих бобів – 1,31 тис. тонн (скорочення у 25 разів).

Теги: #зупинення #імк
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