Бійці ЗСУ відбили механізований штурм окупантів у Часовому Яру

Українські бійці зупинили спробу російських військ прорватися у Часовому Яру Донецької області та знищили п'ять із шести ворожих бронемашин, повідомила пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила.

"Завдяки злагодженим діям підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила і 5 окремої штурмової бригади знищено п'ять із шести бронемашин 98 дивізії ВДВ Росії", - йдеться у повідомленні.

Спішившись з техніки, що горить, більшість окупантів загинули і отримали поранення від вогню нашої артилерії та мінометів.

Джерело: https://t.me/official24ombr/1000