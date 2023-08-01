У Сумській області готуються до запуску комунального сирзаводу

Агрохолдинг ІМК передав Миколаївській громаді (Сумська обл.) молоковоз австрійської компанії Pöttinger для організації роботи місцевої комунальної сироварні, повідомила пресслужба агрохолдингу на фейсбук-сторінці.

"Наша громада працює над створенням молочного кооперативу. Є підтримка області, є наша підтримка, ухвалено дві програми, єдине - було потрібне технічне забезпечення", - зазначив голова Миколаївської тергромади Сергій Пасько.

Для реалізації цього проєкту Миколаївська громада має власний комплекс, де планують організувати переробку молока, а також сировинну базу на 300 корів.

Як повідомив Пасько, ініціатива створення комунального кооперативу надходила від ІМК із пропозицією допомоги. Був потрібен автомобіль, який міг би збирати молоко в навколишніх населених пунктах. На прохання агрохолдингу Pöttinger передала молоковоз.

"В обласній програмі передбачено певний ресурс, і підприємство вже зареєстровано. Це буде перша комунальна сироварня, підприємство із переробки молока в Сумській області. Ми будемо її позиціонувати як пілотний проєкт і презентувати міжнародним партнерам. Сподіваємося, що на якомусь етапі вони також долучаться, і буде такий успішний проєкт, де співпрацюють і бізнес, і громада, і область", - зазначив перший заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко.

За словами генерального директора ІМК Алекса Ліссітси, агрохолдинг, долучившись до цього проєкту, у такий спосіб надав змогу місцевому тваринництву розвиватися та підняти закупівельні ціни на молоко в селян.

ІМК спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур і виробництві молока в Україні. Обробляє близько 123,3 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 554 тис. тонн зернових і олійних культур.

Агрохолдинг ІМК у січні-березні 2023 року одержав $4,10 млн чистого збитку, що у 2,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2022 року, і багато в чому зумовлено зростанням витрат на логістику та дистрибуцію. Виторг збільшився на 11% - до $41,96 млн, з якого $35,03 млн становив експорт. Валовий прибуток завдяки зниженню собівартості зріс у 3,9 раза - до $8,60 млн. Через зростання витрат на логістику та дистрибуцію вдвічі (до $9,40 млн) зафіксовано операційний збиток у $2,85 млн, що вдвічі вище за показник першого кварталу 2022 року.