Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області за добу, постраждав рятувальник

Фото: ДСНС

Рятувальник постраждав внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації станом на ранок неділі, 23 листопада.

"Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалий серед мирних жителів. У Зноб-Новгородській громаді через обстріл РСЗВ травмовано 45-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські війська здійснили 25 обстрілів по 14 населених пунктах в 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ. Повітряна тривога в області тривала 10 годин 36 хвилин.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобілі; у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення; у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення", - розповіли в обладміністрації.