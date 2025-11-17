Інтерфакс-Україна
14:20 17.11.2025

Житель Охтирського району загинув від удару ворожого дрона по його автомобілю

Житель Охтирського району загинув від удару ворожого дрона по його автомобілю

Атака російського безпілотника у Великописарівській громаді Охтирського району Сумської області по цивільному автомобілю забрала життя мирного жителя, повідомляється на сторінці Сумської обласної прокуратури в Телеграм.

"17 листопада 2025 року у Великописарівській громаді Охтирського району виявлено тіло 60-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловік загинув напередодні від удару ворожого безпілотника. Він на власній автівці планував поїхати до селища Велика Писарівка, де раніше проживав, однак по дорозі його транспортний засіб атакував ворог", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

